Nell’ultima puntata del GF Vip, Orietta Berti si è scagliata contro Antonella Fiordelisi che si era rivolta a lei in modo poco educato.

Orietta Berti non ci ha più visto e nell’ultima puntata del GF Vip del 16 marzo ha voluto rimproverare Antonella Fiordelisi per il suo comportamento. La ragazza, infatti, si è rivolta all’opinionista chiamandola “questa”, e la cantante l’ha invitata a portare rispetto.

Orietta Berto, lo sfogo contro Antonella

Antonella Fiordelisi si è presentata in studio durante l’ultima puntata del GF Vip, per scoprire se sarebbe stata lei la seconda finalista del programma. Orietta Berti non ha mai nascosto la sua opinione nei confronti della concorrente e dei suoi comportamenti, spiegando più volte di non gradire le azioni della vippona verso il fidanzato Donnamaria.

Antonella è entrata in studio dicendo: “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?”. È proprio dopo questo commento che Orietta Berti ha rimproverato direttamente la concorrente e l’ha invitata a portare rispetto: “Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con il sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente, senza nessuno. Ho girato il mondo a 19 anni, con mio marito. Ho sempre lavorato solo con l’educazione, il rispetto degli altri e senza mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni, lavoro ancora e sono rispettata da tutti.“

Antonella ha cercato di ribattere: “Non capisco adesso questo accanimento su di me“, ma la cantante ha continuato: “Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnati la pagnotta con il rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza. Non dare retta alle tue compari, devi essere sincera come lo eri i primi giorni che sei entrata nella casa. Te l’ho detto mille volte, ma non mi hai mai dato retta perché tu dici che hai un milione di follower“.

La questione si è conclusa senza un vero chiarimento tra le due, Antonella ha infatti detto: “Mi sta dando della maleducata, io non rispondo”.

