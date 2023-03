Dopo il trambusto post Sanremo, ecco il meritato relax per Chiara Ferragni. Sui social le foto della vacanza con un dettaglio che ha colpito.

Ci voleva proprio un momento di relax per Chiara Ferragni che dopo il Festival di Sanremo non si era fermata un attimo tra polemiche e questioni di famiglia. Adesso, la bella influencer e imprenditrice digitale, si è presa un momento per sé e lo ha fatto partendo per Marrakech. Da qui una serie di scatti social tra cui anche uno che ha colpito i fan per un dettaglio particolare sul suo fisico…

Chiara Ferragni: vacanze di lusso e primo bagno ma…

Chiara Ferragni

Pochi giorni fa, Chiara Ferragni aveva spiegato ai suoi fan che nei prossimi mesi avrebbe dovuto fare dei viaggi, di lavoro ma anche di relax.

E in effetti, come noto e come anticipato, dopo Sanremo e dopo le questioni affrontate con Fedez, era anche inevitabile dover staccare un attimo la spina.

Da qui, ecco il primo viaggio. Una vacanza, anche se di lavoro, che darà modo alla donna di staccare la spina dalle vicende milanesi di tutti i giorni.

L’imprenditrice digitale ha mostrato alcune foto da Marrakech insieme ai suoi collaboratori. Il gruppo pare soggiornare a La Mamounia Marrakech. Si tratta di un “palace hotel” che nel 2021 è stato nominato, per la terza volta, il miglior hotel del mondo da Condé Nast Traveler.

Cene, tuffi in piscina e tanto altro per la Ferragni che in queste ore ha pubblicato proprio una foto del “suo primo bagno”.

Da questo scatto, i fan hanno notato un dettaglio particolare. In molti, infatti, hanno sottolineato la forma del lato B che appare decisamente tonico e allenato, cosa che a Sanremo e anche in recenti scatti pareva “non essere così”.

In molti si sono domandati cosa sia successo e se la foto sia stata modificata. Ad ogni modo, resta il relax e la bellezza – quella non cambia mai – di Chiara.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer:

Queste, invece, altre foto del soggiorno:

Riproduzione riservata © 2023 - DG