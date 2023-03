Manca ormai poco all’inizio de L’Isola dei Famosi e il cast è in continua evoluzione. In tal senso arrivano le parole di chi partirebbe volentieri…

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv con L’Isola dei Famosi. Il cast, più o meno, è stato scelto, almeno quello iniziale. Come sempre ci saranno sorprese ed è in tale ottica che la nota attrice Corinne Clery ha ammesso a Nuovo Tv di pensare di partire in Honduras e dimostrare il suo valore. Dietro l’ipotetica (almeno ad oggi) partenza, ci sarebbero forti motivazioni.

Isola dei Famosi: le parole della possibile naufraga

Corinne Clery

“Sono stata contattata alla fine di ottobre ed in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori. Ci sto pensando seriamente. Se andrò alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi vorrei mettere da parte il personaggio mostrando il mio vero io al pubblico a casa”, le parole di Corinne Clery a Nuovo riprese da Biccy. “Vorrei che il personaggio Corinne Clery facesse un passo indietro per mostrare che donna coraggiosa e battagliera sono”.

Nelle motivazioni dell’attrice anche la voglia di staccare dal mondo: “Mi piacerebbe anche dare un messaggio, che non è mai troppo tardi per mettersi alla prova, alla nostra età la vita va avanti. Andare mi permetterebbe inoltre di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati. Se da famosa attrice temo le difficoltà? So bene che ci saranno prove e situazioni difficili, ma non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’”, ha detto in conclusione la donna.

A questo punto non resta che attendere l’inizio del reality per capire se ci sarà modo di vederla protagonista.

Di seguito, invece, il post Instagram della trasmissione con il vincitore della passata edizione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG