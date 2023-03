Nel corso del daytime di Amici sono stati assegnati dei guanti di sfida che hanno generato non poca tensione. Cosa è successo.

Si avvicina il Serale di Amici con la prima puntata prevista per sabato 18 marzo. Nel corso del daytime del programma sono stati assegnati dei guanti di sfida da parte dei professori che hanno generato qualche tensione. In modo particolare negli alunni Samu e Ramon, ballerini rispettivamente di Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Amici, tensione per i guanti di sfida al Serale

Alessandra Celentano

Come anticipato, nel corso del daytime odierno di Amici, i professori hanno assegnato alcuni guanti di sfida per il Serale. Se per il canto è toccato a Wax riceverne uno da parte di Rudy Zerbi, a prendersi la scena oggi sono stati i due guanti di sfida per il ballo assegnati a Samu e Ramon, rispettivamente dalla maestra Celentano e da Emanuel Lo.

Ramon è stato sfidato a ballare una coreografia di Hip Hop da lui mai studiato e mai preparato. Sul tema, infatti, il ragazzo ha detto: “No, non la faccio, mi fa paura perché so che la maestra (Celentano ndr) accetta tutto sempre”.

Detto, fatto. La professoressa ha infatti detto al suo allievo di studiare e di farla.

Poco dopo, è arrivato anche il guanto della stessa Cele per Samu, anche lui messo in difficoltà. Mettendo, però, a confronto le due prove, Ramon ha detto la sua spiegando che non erano cose eque e che la sua era più difficile: “Tolti i giri, tutto l’abbiamo fatto e studiato. Puoi farlo. Sono slanci di gambe dove tu devi rimanere in un certo modo. Il mio guanto sull’hip hop io non l’ho mai fatto. Che poi sia bello o brutto… Io non saprei da dove iniziare. Tu invece si perché le stai studiando. Li fai tutti i giorni”, ha detto il ballerino classico al compagno.

In sala prove, poi, ecco di nuovo la tensione, con Ramon che, sempre accanto a Samu, ha aggiunto: “La mia testa è concentrata sulla velocità ma è complicato. Ma anche il livello stesso della coreografia. Vedendo anche il guanto di classico, non so. Penso che il guanto di classico sia più facile per te (per Samu ndr). Sei più tranquillo”.

E ancora. “Che disastro. Ce la sto mettendo tutta ma è complicato. Questa è velocissima. Rispetto al guanto di Samu non ha niente a che vedere. La difficoltà è il triplo”.

Dal canto suo Samu non è parso completamente d’accordo sulle sue parole e la tensione è stata evidente. Staremo a vedere cosa accadrà al Serale.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con la reazione di Ramon e la perplessità di Samu:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG