Fa chiacchierare la storia postata da Chanel Totti in occasione della festa della donna: in molti pensano ad una frecciata a Noemi Bocchi.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ancora sulla bocca di tutti, e nessun gesto passa inosservato. A far chiacchierare questa volta è la storia postata da Chanel Totti sul suo profilo Instagram, che in molti hanno interpretato come una frecciatina a Noemi Bocchi, nuova fidanzata del padre.

Chanel Totti, frecciata a Noemi Bocchi?

In occasione dell’8 marzo, festa della donna, Chanel Totti ha voluto postare una storia che ha subito attirato l’attenzione di molti. La ragazza, che ha ormai 16 anni, è sempre molto attiva sui social, dove si racconta e condivide momenti delle sue giornate senza troppo badare alle critiche che riceve quotidianamente. Questa volta, la storia postata in occasione della Festa della donna, ha fatto pensare ad una frecciatina nei confronti di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del padre.

Chanel ha postato nelle scorse ore un video che la ritrae mano nella mano mentre passeggia con la madre Ilary e la sorellina più piccola Isabel, di 7 anni. Ad accompagnare il video la scritto: “Alle mie uniche donne”, aggiungendo alla fine anche un cuore.

Il messaggio è molto chiaro: nella vita della ragazza ci sono solo due donne importanti, la madre e la sorella. Non è ancora chiaro in che tipo di rapporti siano Chanel e Noemi, nuova fidanzata di Totti da ormai un anno. Nonostante alcune vacanze fatte insieme alla coppia, prima a Miami e poi a Madonna di Campiglio, la 16enne non ha mai postato foto insieme alla donna.

