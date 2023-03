Antonino Spinalbese si racconta al settimanale Chi, parlando della sua relazione con Belen Rodriguez e Ginevra Lamborghini.

Dopo l’intervista a Verissimo di domenica 5 marzo, Antonino Spinalbese torna a raccontarsi, questa volta al settimanale Chi. Nella lunga intervista, ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez e del perchè non ha funzionato e del futuro insieme a Ginevra Lamborghini, conosciuta al GF Vip.

Antonino Spinalbese, l’intervista a Chi

Nella lunga intervista al settimane Chi, Antonino Spinalbese non ha potuto fare a meno di parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez. Parlando del motivo della rottura, ha spiegato: “Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene”. La coppia ha avuta una figlia, Luna Marì, che Spinalbese ha potuto recentemente riabbracciare dopo i 6 mesi trascorsi al GF Vip. Ora l’uomo non vuole più passare un altro momento lontano dalla figlia.

Parlando del suo rapporto con Ginevra Lamborghini, spiega: “Il futuro insieme a Ginevra? Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”. A Verissimo aveva spiegato di non essere al momento innamorato della ragazza, ma spera che in futuro il loro rapporto possa evolvere in quella direzione.

E ora che è finito il Grande Fratello quali sono i suoi piani? Spinalbese racconta: “Il mio sogno, fin da piccolo, è stato quello di lavorare in radio. L’amore per questo mezzo mi ha insegnato a comunicare, ma anche ad ascoltare, cosa che difficilmente accade al giorno d’oggi. Voglio alzare l’asticella, vorrei riuscire a rendere più bello quello che la gente vede di me”. L’uomo ha quindi abbandonato la carriera da parrucchiere per rimanere in televisione, sogno che sembra potersi avverare grazie alla partecipazione al reality.

