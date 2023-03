Alessia Marcuzzi è stata paparazzata sotto casa insieme al nuovo fidanzato: ecco chi è la nuova fiamma della conduttrice.

Per Alessia Marcuzzi questo è un vero periodo di rinascita. Dopo la separazione dall’ex marito Paolo Calabresi Marconi, sembra che la conduttrice abbia trovato di nuovo l’amore, in un famoso ballerino di 32 anni. Andiamo a scoprire chi è.

Alessia Marcuzzi, chi è il nuovo fidanzato

Sembra proprio che Alessia Marcuzzi abbia una nuova fiamma. A rivelare la notizia è il settimanale Chi, che ha condiviso le foto della conduttrice insieme al ballerino 32enne Jody Proietti. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti durante le prove del programma condotto dalla Marcuzzi Boomerissima, con il quale ha rilanciato la sua carriera in tv.

Tra i due sembra esserci del tenero già da gennaio, ma cercano di non dare troppo nell’occhio. Nella serata del 2 marzo, come riporta Chi, i due si sono trovati insieme a degli amici per assistere allo spettacolo “Tutti parlano di Jamie”, per poi recarsi a cena e, infine, salire insieme a casa della conduttrice. È quindi ormai ufficiale che tra i due ci sia del tenero.

Chi è Jody Proietti? Ballerino di 32 anni, ha partecipato nel 2009 al talent Italian Academy, ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi e nel corpo di ballo di Tale e Quale Show. L’ultimo lavoro è proprio quello a Boomerissima, dove si è probabilmente avvicinato alla conduttrice.

