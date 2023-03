Bianca Balti a Belve si è raccontata a Francesca Fagnani, parlando della sua attrazione forte verso gli uomini e verso le donne.

Bianca Balti è stata ospite a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, e non ha avuto peli sulla lingua. La modella si è raccontata in modo intimo, senza restrizioni di alcun tipo. Tra le tante cose, ha parlato anche della sfera intima, chiarendo la sua forte attrazione per gli uomini ma anche per le donne.

Bianca Balti, l’intervista a Belve

Durante l’intervista, la modella ha fatto sapere che al momento è innamorata ma non è ricambiata. Alla domanda: “Ha mai avuto un’esperienza con una donna?”, Bianca Balti non si è tirata indietro e ha parlato della sua forte attrazione verso le donne, che però non riuscirebbe a portare fino in fondo: “Ho baciato donne, ho toccato donne, ma non riesco ad andare oltre, non mi piace la vagina. Però mi dispiace, perché le donne sono bellissime e mi eccitano anche, ma non ci riuscirei proprio. Prego Dio di liberarmi dall’attrazione per il sesso maschile perché la sento molto forte, fortissima, ma questi uomini sono una piaga, non vanno mai bene. Farei volentieri a meno degli uomini se non fosse per quella cosa lì”.

Francesca Fagnani è rimasta visibilmente scioccata dalla sincerità della modella e ha ironizzato: “Quando faccio queste domande penso sempre che uno rimanga sul vago“. Oltre a questo, durante l’intervista Bianca Balti ha anche confessato di aver subito una violenza a 18 anni ad un rave party, e ha condiviso la sua esperienza con le droghe.

