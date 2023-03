Il Daily Mail rivela la passione del Principe William verso un noto cantante italiano, dopo averlo visto al Lady Garden Gala di Londra.

Se in passato il Principe William era solito ascoltare la musica degli AC/DC per dare una scossa al suo lunedì, ora i gusti dell’erede al trono sembrano cambiati. Dopo aver visto esibirsi un noto cantante italiano a Londra, è diventato un grande fan. Scopriamo chi è che ha stregato William con la sua musica.

Principe William, la passione per Alessandro Ristori

A rivelare la notizia è Emily Prescott, corrispondente reale del Daily Mail. Il Principe William è ora una grande fan di Alessandro Ristori e della sua band, i Portofinos. Il cantante si è esibito al Lady Garden Gala di Londra, è ha catturato non poco l’interesse del Principe. Nella sua playlist personale, infatti, è proprio Ristori l’artista più ascoltato.

Chi è Alessandro Ristori? Il cantante nasce nel 1979 a Faenza e la sua band I Portofinos, si ispirano alla musica di Elvis, e il suo look e il suo modo di stare sul palco ricordano moltissimo il re del rock. La loro fonte d’ispirazione principale è la musica anni ’50, ’60 e ’70, e proprio per questo hanno conquistato il Principe William.

William non è però l’unico reale ad apprezzare Alessandro Ristori. Nel 2015, infatti, insieme alla sua band, approda nel Principato di Monaco, e fa breccia nei cuori di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Oltre a questo, Ristori ha lavorato per moltissimi brand di alta moda, come Gucci, Armani e Pomellato e ha girato il mondo portando la sua musica anche negli Stati Uniti, in Brasile, in Russia e in Egitto.

