Ancora una volta padre: Roberto Cavalli, all’età di 82 anni, ha accolto il suo sesto figlio, il piccolo Giorgio. Il piccolo è nato dall’amore tra il noto stilista fiorentino e la sua compagna Sandra Nilsson, modella svedese di 38 anni.

A condividere la notizia è stato il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Sui social ha pubblicato la copertina dell’ultimo numero del giornale dove si legge la notizia bomba: Roberto Cavalli di nuovo padre a 82 anni. Il piccolo, un maschio, si chiama Giorgio, in onore del padre dello stilista: “L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”.

Il piccolo sarebbe nato una settimana fa dall’amore tra lo stilista e la modella svedese Sandra Nilsson, modella e donna più bella di Svezia nel 2006. Per loro si tratta del loro primo figlio insieme, dopo una relazione che dura solida da ormai 15 anni. Per lo stilista si tratta invece del sesto figlio. Dal suo primo matrimonio sono nati Tommaso e Cristiana, mentre dal secondo matrimonio del 1980, con Eva Maria Duringer, ha avuto tre figli: Robert, Rachele e Daniele.

