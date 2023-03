Aveva preso parte ad Amici nel 2019 e aveva stupito per il suo look particolare. Ora Tish è completamente cambiata…

In tanti si ricordano di lei per la sua voce ma anche per il suo look sempre originale. Stiamo parlando di Tish, cantante che ha preso parte all’edizione del 2019 di Amici di Maria De Filippi. Ora la ragazza è decisamente cambiata come confermano le foto da lei pubblicate sui social.

Amici, la trasformazione di Tish

Maria De Filippi

Nel 2019 Tish ha preso parte al noto talent show di Canale 5 Amici. Grazie al suo talento è riuscita ad arrivare in semifinale e a vincere il premio Tim Music Award per la canzone più ascoltata della trasmissione, ovvero “Try to C”.

Nel corso dell’edizione della trasmissione, la ragazza si era sempre distinta per voce e look originale. Dopo la scuola si era parlato di lei nel dicembre 2021, quando aveva pubblicato il primo album in italiano diventando anche ambasciatrice di GO 2025, partecipando a eventi sociale e girando video con contenuti per l’abbattimento dei confini.

Successivamente ha avuto altre collaborazioni che l’hanno portata, oggi, a modificare anche il suo aspetto. La ragazza, conosciuta con capelli rossi e un carattere piuttosto timido, ora è ben diversa.

Dimenticatevi i capelli rossi a caschetto e quei due puntini disegnati sotto gli occhi. Tish oggi è una donna a tutti gli effetti, più sicura, almeno a giudicare le foto, e con una fisicità ben diversa.

Capelli più lunghi e castani e una femminilità, dovuta ovviamente anche alla crescita, molto diversa da quella di una 18enne.

Di seguito alcuni post Instagram e Twitter con la trasformazione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG