Sofia Calesso e Alessandro Medici, tra i protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island, noto programma condotto da Filippo Bisciglia, hanno annunciato le imminenti nozze. Non solo. Dopo la proposta di matrimonio sarebbero stati scelti anche i testimoni e alcuni dei partecipanti o per lo meno degli invitati al lieto evento.

Sofia, intervista da Donnaspia, ha ripercorso la sua storia d’amore con Alessandro con il quale ci sono stati anche momenti difficili, fortunatamente ed evidentemente superati: “La nostra storia è iniziata casualmente. Ci siamo conosciuti mentre lui faceva i lavori nel suo negozio di famiglia e io lavoravo nel bar affianco. Un gioco di sguardi, un aperitivo offerto, il secondo una colazione offerta. Quando io arrivavo c’era questa sorta di gioco e così è iniziata la storia”.

Ricordando l’esperienza a Temptation Island: “Non rimpiango nulla ma con il senno del poi avrei contato sempre fino a 100. Sono orgogliosa di non avere detto alcune cose. Ho sempre ricordato che a casa avevamo entrambi dei figli che ci guardavano”.

Sul matrimonio poi: “La proposta è stata inaspettata. Io lo speravo ma non ci credevo più che arrivasse. E’ arrivata e abbiamo anche ipotizzato una data. Parliamo di marzo che è il mese del compleanno di Alessandro e di mio figlio. La Pasqua l’anno prossimo capita alla fine di marzo quindi abbiamo pensato alla domenica precedente, il 24”.

Dettagli anche su invitati e testimoni. Su chi dovrebbe partecipare, Sofia ha spiegato che dovrebbero esserci Pietro Dalle Piane e Antonella Elia così come il conduttore di Filippo Bisciglia.

Sui testimoni: “Alessandro chiederà a Lorenzo Amoruso di fargli da testimone. Ha una stima e un’amicizia con lui grandiosa. La richiesta ufficiale non è stata ancora fatta”.

Di seguito anche il post Instagram di qualche giorno fa con il video della proposta:

