Flirt vero o no, Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stanno ancora facendo parlare. Anche gli amici ora danno qualche indizio in più…

Solamente alcuni giorni fa era arrivato lo scoop di Chi su Elisabetta Canalis e il presunto nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu, noto maestro di kickboxing. Un’indiscrezione che andrebbe a confermare la crisi nel matrimonio dell’ex Velina con Brian Perri ma che fino ad oggi non ha trovato particolari conferme. Ora, sono gli amici della donna a dire la loro spiegando lo stato emotivo della bellissima sarda.

Elisabetta Canalis e il nuovo fidanzato: parlano gli amici

Sebbene Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non abbiamo mai nascosto di conoscersi e frequentarsi, specie per gli allenamenti di kickboxing, sulla loro presunta relazione non sono mai arrivate conferma, fatta eccezione per lo scoop di Chi.

Ad aggiungere dettagli sulla vicenda è la rivista Di Più Tv, citata da diversi media, che avrebbe consultato alcuni amici dell’ex Velina per capire meglio la situazione.

Stando a queste persone, la donna sarebbe al settimo cielo, forse anche per merito della nuova fiamma: “Negli ultimi tempi non l’abbiamo mai vista così felice, così spensierata”. E addirittura: “In Georgian ha trovato la persona giusta”.

Non è dato sapere se si tratti veramente di amici e di persone che conoscono nel privato la Canalis ma queste voci confermerebbero la relazione in corso tra i due. Una liason che a questo punto metterebbe la parola fine al matrimonio avvenuto nel 2014 con Brian Perri, con il quale la donna ha avuto anche la piccola Skyler Eva.

Di seguito quello che era stato lo scoop di Chi con tanto di post Instagram con la foto della presunta coppia:

