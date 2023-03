Sabato 18 marzo è iniziato il serale di Amici. La prima manche ha visto sfidarsi la squadra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emmanuel Lo. La vittoria è andata alla prima squadra e ha visto quindi l’eliminazione di Megan, allieva della squadra Cuccarini-Emmanuel Lo. Per la seconda manche la squadra Zerbi-Celentano ha deciso di sfidare la squadra Arisa-Todaro.

Fa così il suo ingresso sul palco Arisa con un nuovo sorprendente taglio e colore di capelli. Maria De Filippi ha fatto i complimenti alla cantanta “Nuovo taglio stai bene!”. E la cantante prontamente risponde: “Ho fatto il taglio da gallina, biondo e rosso”.

Ecco il nuovo look di Arisa:

Arisa è una cantante italiana molto famosa e stimata nell’ambito musicale, che ha ottenuto il successo grazie alla canzone “Sincerità”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2009. Nel corso degli anni, la cantante ha mostrato diversi stili di abbigliamento e di acconciatura, passando da capelli cortissimi colorati a capelli lunghi e neri.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram