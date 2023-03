Durante la prima puntata del serale di Amici, il nuovo giudice Cristiano Malgioglio e l’insegnante di ballo Alessandra Celentano hanno avuto un battibecco riguardo al comportamento della Celentano nei confronti di una delle allieve, Maddalena, che era stata spesso criticata in modo piuttosto forte dall’insegnante e anche definita con epiteti poco lusinghieri come “gatta”.

Durante la valutazione di una performance, Malgioglio ha espresso il suo apprezzamento per Maddalena, definendola sensuale e affermando che avrebbe preferito lei rispetto alla ballerina della squadra di Celentano, Isobel.

Tuttavia, quando Celentano ha contestato la sua opinione, affermando di dire solo la verità e di non favorire i suoi allievi, Malgioglio ha risposto che dare della “gatta” a una ragazza equivaleva a chiamare lui stesso un cane. “Io non porto l’acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato, Isobel era sicurissima”: ha affermato la maestra Celentano.

Nonostante il disaccordo tra i due, la questione è stata risolta dalla conduttrice del programma, Maria De Filippi, che ha archiviato il voto di Malgioglio a favore di Maddalena e ha chiesto ai giudici di concentrarsi sulla valutazione dei concorrenti e non sui litigi tra di loro.

