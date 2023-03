“È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema”. Aveva parlato così solamente poche settimane fa Luca Salatino al magazine di Uomini e Donne, a proposito delle sue problematiche di salute. E allora eccolo in ospedale per operarsi e cercare di risolvere ogni cosa. Sui social l’ex UeD ma anche del GF Vip ha parlato dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento.

Attraverso una serie di stories su Instagram Luca Salatino ha dato aggiornamenti direttamente dall’ospedale spiegando di essersi sottoposto ad un intervento per provare e risolvere i guai alla schiena che, ormai da tempo, non gli stavano dando tregua.

“Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti”, ha spiegato il ragazzo per motivare la necessità dell’intervento. “Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare apposto. Noi ce la mettiamo tutta”.

Una bella dosa di positività, grinta e fiducia per il giovane che avrà bisogno del massimo sostegno da parte di chi gli sta vicino.

Poi, per spiegare ancora meglio quanto vissuto sotto i ferri: “Allora, l’intervento è durato due ore e ora sto con un po’ di dolori. Vi aggiorno sulla situazione. Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati”.

La speranza è che tutto possa procedere per il meglio. Con Luca anche la compagna Soraya che gli darà una mano.

Di seguito anche un vecchio post Instagram del ragazzo con la sua compagna:

