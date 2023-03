Le parole shock di Teresa Langella su quanto subito da un medico in passato. La cruda vicenda raccontata a Verissimo.

Nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, tra gli ospiti della puntata di sabato 18 marzo anche Teresa Langella. L’ex volto di Uomini e Donne e non solo ha raccontato diversi aspetti della sua vita, compreso un momento molto duro affrontato con un medico che la molestava durante le visite.

Teresa Langella molestata da un medico: le parole

La vicenda che riguarda la donna ha inizio nel 2018 quando aveva deciso di sottoporsi ad un intervento al seno di mastoplastica additiva.

“La prima operazione non è andata bene, ho avuto delle complicazioni nel decorso post-operatorio. Ho deciso quindi di fare un secondo intervento, sempre con lo stesso medico. Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio”, ha raccontato Teresa Langella.

E le molestie sono appunto iniziate in quel momento: “Prima di fare il secondo intervento, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto. Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli, ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno”.

Queste molestie si scoprirà poi non erano rivolte solo a lei: “Dopo l’intervento sono stata chiamata dalla polizia giudiziaria perché c’era un’indagine su questo medico. Quando è arrivato il poliziotto, sono crollata. Decido di denunciare e scopro di non essere l’unica a dire di aver subito molestie da questo dottore”.

La procedura di denucia è andata avanti ed è ancora in corso: “L’iter va avanti. Purtroppo i tempi sono lunghi. Però io ci credo, credo nella giustizia e so che arriverà, continuerò a battermi per questo e per tutte le donne che hanno subito violenza”.

Di seguito anche un post Instagram con la presenza in studio a Verissimo della donna con il compagno:

