Prima puntata del Cantante Mascherato e subito show anche di Iva Zanicchi che ha commesso anche un gaffe. La reazione di Milly Carlucci.

Grandi emozioni e divertimento su Rai 1 con l’inizio de Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci. C’era tanta attesa per le maschere in gare e i primi protagonisti. Attesi anche i giudici, o meglio, gli investigatori. Tra loro anche Iva Zanicchi, subito virale in tv e sul web per una gaffe davvero particolare…

Iva Zanicchi, gaffe al Cantante Mascherato

Come ormai noto e anticipato, Iva Zanicchi è entrata a far parte della giuria dello show Il Cantante Mascherato, giunto alla sua quarta stagione. Insieme a lei ci sono anche Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Christian De Sica.

Sempre sopra le righe con il suo modo di fare simpatico ed energico, la cantante è stata protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. Infatti, l’83enne ha lanciato un’ipotesi davvero particolare dopo l’esibizione di Ciuchino, una delle maschere di quest’anno.

Secondo la cantante e investigatrice, infatti, sotto la maschera dell’animale si nascondeva Cristiano Malgioglio – già tra i concorrenti della scorsa edizione -.

Una possibilità che sa tanto di gaffe e che è stata accolta in modo piuttosto speciale pure dalla conduttrice Milly Carlucci.

La presentatrice, infatti, ha subito replicato: “Non è possibile, sta lavorando su un’altra rete”, ha risposto prontamente la donna. Da qui, l’imbarazzo della cantante che, quando si è accorta del suo errore, ha cercato di cambiare tutto: “Possiamo cancellare Malgioglio? Annulliamo Malgioglio!”.

La gaffe è passata così in secondo piano ma non sui social dove gli utenti e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di commentare l’accaduto: “La Zanicchi dice che dietro la maschera ci sia Malgioglio quando Malgioglio è su Canale 5 a fare il giudice tutto questo mi spezza”, uno dei commenti online.

Particolare come l’artista abbia fatto questo commento in momento, come il duello del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 che, da sempre, è molto “ferrato”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che non si è perso la gaffe della cantante e “investigratrice” del programma:

Iva zanicchi che dice che dietro la maschera ci sia malgioglio quando malgioglio è su canale 5 a fare il giudice tutto questo mi spezza #IlCantanteMascherato #amici22 pic.twitter.com/hFMmiF2qjG — 𝙖𝙣𝙣𝙨 (@louismysafety) March 18, 2023

