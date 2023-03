Nelle scorse ore il grande spavento per Jerry Calà, colpito da un infarto e portato in ospedale. L’agente ha spiegato come sta.

Grande paura per Jerry Calà che nelle scorse ore ha subito un malore, un infarto, mentre si trovava a Napoli per lavoro. La notizia del suo ricovero d’urgenza in ospedale si è diffusa a macchia d’olio. Adesso, dopo la tanta apprensione, è lo stesso staff dell’attore e anche il suo manager a spiegare cosa sia accaduto e come stia attualmente.

Jerry Calà, come sta dopo l’infarto

Jerry Calà

Nelle stories Instagram dell’attore e del suo staff è apparso in queste ore un comunicato ufficiale che spiega quanto accaduto all’uomo: “L’attore Jerry Calà sta bene. Comunichiamo che nella notte di venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente da alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. E da aprile, live con la ripresa della sua tournee prodotta in esclusiva dalla The Best Organization”.

A spiegare cosa sia accaduto e quali siano state le dinamiche del malore accusato dall’attore è stato il suo manager al Corriere della Sera: “È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo”.

L’agente di Calà Alex Intermite ha aggiunto sempre al Corriere: “Ho passato la mattina con lui in ospedale, non è già più in terapia intensiva, ha avuto un piccolo infarto e gli hanno messo uno stent. Sta bene, non dico che sia già in piedi, ma parla e discute, chiede ‘quando torno e quando non torno’, perché stavamo girando un film. È dispiaciuto perché mancano solo due giorni di riprese per finire. Ma fra una settimana o dieci giorni conta di ritornare già sul set. Poi, dopo il film, vedremo di lasciargli un periodo di pausa”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’attore mentre era a lavoro:

