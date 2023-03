Intervista personale per Laura Freddi che ha avuto modo di parlare di amori passati ma anche di un momento di difficoltà economico vissuto.

Lunga ed interessante intervista al Corriere della Sera per Laura Freddi che si è raccontata tra passato e presente. Spiccano nel corso delle sue dichiarazioni alcuni passaggi su Paolo Bonolis ma anche su delle difficoltà economiche avute in passato dovute ad una causa di lavoro che la vide perdere tutti i suoi soldi. Solo la partecipazione al Grande Fratello e l’elevato cachet la aiutò ad uscirne.

Laura Freddi tra amore passato e GF Vip

Laura Freddi

Laura Freddi ha spiegato prima di tutto alcuni dettagli del passato come la relazione avuta con Paolo Bonolis: “E’ stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura”. Come noto, poi, i due si lasciarono e ora il conduttore è felice con Sonia Bruganelli con cui la Freddi è diventata pure amica.

Nell’intervista, però, l’ex volto di ‘Non è la Rai’ e di ‘Striscia la Notizia’, ha raccontato anche alcune difficoltà a livello economico vissute: “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa”.

La Freddi aveva partecipato nel 2016 alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Quell’anno la vinicitrice è stata Alessia Macari mentre Laura era arrivata alla serata finale ma si era poi classificata quinta.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl:

