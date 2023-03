Rumors sulla ballerina di Amici che dopo la prima puntata del Serale, per alcuni, avrebbe un pancino sospetto.

La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è andata in scena e ha già fatto parlare con due eliminati e diverse discussioni tra i prof. Ma non solo. Infatti, i telespettatori più attenti avrebbero anche individuato una possibile “dolce attesa” per la la ballerina professionista Francesca Tocca. A sostegno di tale ipotesi, diversi indizi…

Francesca Tocca, la ballerina di Amici è incinta?

Maria De Filippi

Come anticipato, secondo i più attenti telespettatori e utenti social fan del programma, la ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca sarebbe incinta. Dopo la prima puntata del Serale questa domanda è rimbalzata sul web tra Twitter e Instagram.

La tesi parte dal fatto che, da alcune settimane, la professionista non era molto presente nel programma. Alcuni aveva ipotizzato potesse esserci qualche problema con Raimondo Todaro, ma la versione più attendibile sarebbe, invece, quella della gravidanza.

A far crescere i sospetti dei telespettatori la scelta dell’abito con cui la ballerina è stata vista nella prima puntata del Serale. La donna ha portato avanti un super guantone di sfida tra i professori indossando un vestito con dei bottoni.

Uno di questi, all’altezza del ventre, sembrava “tirare” un po’. “Ecco perché non si vedeva da tempo”, “Ma è incinta?”, “Vedo un pancino sospetto”, “Benedetta è rimasta al serale con Mattia perché Francesca non poteva ballare”.

Sono questi alcuni dei commenti suoi social sulla vicenda. Qualcuno ha ricordato anche che di recente Maria De Filippi aveva detto a Benedetta quando le aveva proposto di restare al serale per ballare con Mattia: “Credimi, ci fai un favore”.

Insomma, possibili indizi ma ancora piuttosto ipotetici.

Nessuno, per ora, sa la verità. Bisogna attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche alcuni post su Twitter di diversi utenti e telespettatori che si sarebbero accorti della presunta dolce attesa:

Ecco perché Benedetta fissa al serale con Mattia —> Francesca Tocca è incinta#amici#amici22#fantaamici — SBS🎀 (@ssilvia_5) March 18, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG