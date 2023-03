Il serale di Amici è iniziato. Nei giorni scorsi tramite il pomeridiano abbiamo scoperto le squadre in cui sono stati divisi i 15 allievi capitanate da un professore di canto e uno di ballo. I giudici esterni quest’anno sono: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le tre squadre sono cosi suddivise: La prima è quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”, con tre ballerini e tre cantanti. La seconda squadra vede invece il duo consolidato di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano, con tre ballerini e due cantanti. L’ultima squadra, quella di Arisa e Raimondo Todaro, con quattro allievi, due ballerini e due cantanti.

La prima puntata del serale, condotta da Maria De Filippi inizia con l’ingresso dei tre giudici esterni. Un cast rivoluzionato che vede protagonisti: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. E’ Cristiano Malgioglio a scegliere la busta con la quale si deciderà quale squadra avrà l’onore di iniziare. Scende così sul palco la squadra Zerbi-Celentano che decide di sfidare la squadra Cuccarini-Emmanuel Lo.

La prima manche vede quindi sfidarsi la squadra Zerbi-Celentano contro la squadra Cuccarini-Emmanul lo. Vince la squadra Zerbi-Celentano. Maria De Filippi comunica che questa manche è ad eliminazione diretta. I professori devono quindi indicare le persone a rischio eliminazione della squadra perdente: Cricca, Megan e Maddalena.

Dopo che i tre allievi a rischio si sono esibiti, i giudici esterni hanno dovuto votare e decidere chi salvare. Il primo allievo salvo è Maddalena che può tornare a sederci di fianco ai suoi compagni di squadra. Dopo che Megan e Cricca si esibiscono nuovamente, ai giudici è richiesto di votare una seconda volta. Il primo eliminato dal serale di Amici è Megan che deve lasciare il programma definitivamente.

Prima che Megan lasci il palco, Maria ha un’importante comunicazione per lei: la ballerina infatti ha vinto una borsa di studio di cinque settimane a New York.

