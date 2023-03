Meryl Streep è la protagonista di Extrapolations – Oltre il limite, la serie TV sul cambiamento climatico di Apple TV+.

Meryl Streep è una delle più grandi star del cinema e nel corso degli anni l’abbiamo vista tanta volta protagonista al cinema di film di grande successo. Ma l’abbiamo vista anche in diverse serie TV (come, per esempio, Big Little Lies) e la vedremo in Extrapolations – Oltre il Limite, la nuova serie TV disponibile su Apple TV+ da venerdì 17 marzo 2023 che ha come tema principale quello dei cambiamenti climatici. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a questa serie TV.

Extrapolations – Oltre il Limite: episodi e trama della serie TV

La prima stagione di Extrapolations – Oltre il Limite è composta da otto episodi. È una serie TV antologica, in cui ogni episodio racconta una storia a sé ma tutti sono ambientati in un futuro dispotico in cui il nostro pianeta è stato profondamente mutato e danneggiato dai cambiamenti climatici.

Meryl Streep

La sinossi della serie TV è: “Ogni storia è unica, ma la lotta per un futuro migliore è universale”. Nel corso delle varie puntate vengono affrontati diversi temi, da quelli legati all’ambiente a quelli più personali dei vari personaggi, sempre con il cambiamento climatico (che è costantemente presente nelle storie avendo cambiato le vite dei protagoniste) sullo sfondo.

Extrapolations – Oltre il Limite: il cast della serie TV

Quello di Extrapolations – Oltre il confine è un progetto molto ambizioso e la dimostra di ciò arriva dal fatto che, oltre alla già citata Meryl Streep, nel cast della serie TV sono presenti anche Marion Cotillard, Meryl Streep, Kit Harington, Forest Whitaker, Eiza Gonzalez, Edward Norton, Sienna Miller, Murray Bartlett, Diane Lane e Heather Graham. Insomma, un gran numero di vere e proprie star di Hollywood che si sono prestate per questa serie TV.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG