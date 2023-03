Ecco quali sono le location di Tre sorelle, la divertente commedia con protagoniste Chiara Francini, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua.

Tre sorelle è una commedia romantica, capace di strappare diverse risate e far passare una serata in allegria a chi la vede. Il film è uscito nel 2019 in anteprima sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video ed è diretto da Enrico Vanzina: la trama si basa su una vacanza trascorsa insieme da, come il titolo suggerisce, tre sorelle che, per un motivo o per un altro, si trovano tutte in momento in cui vivono una situazione sentimentale complicata. Vediamo ora quali sono le location di Tre sorelle.

Tre sorelle: le location del film

La location principale di Tre sorelle è la villa nella quale le protagonista decidono di trascorrere le proprie vacanze. Dove si trova? A San Felice del Circeo. Ma sono diversi i luoghi nel Lazio dove il regista, le attrici, gli attori e tutta la troupe hanno lavorato per le riprese del film.

Le scene iniziali sono state girate a Roma, città nella quale è ambientata la prima parte della storia. Ha fatto poi da set a cielo aperto al film anche il litorale di Sabaudia. Ma tra le location troviamo anche la chiesa di San Giorgio Martire a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo: è qui che è stata girata la cena del matrimonio.

Tre sorelle: il cast del film

Le tre protagoniste principale di Tre sorelle sono Chiara Francini, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua, che interpretano rispettivamente i ruoli di Caterina Marina e Sabrina.

Nel cast del film troviamo poi anche Rocio Munoz Morales, che veste i panni della massaggiatrice Lorenza, Fabio Troiano è invece Antonio. Completano il cast principale, Danilo D’Agotino, Roberto Steiner, Nadia Rinaldi, Massimiliano Rosolino, Eleonora Pedron, Luca Ward e Vincenzo Sebatiani.

