Quattro donne nella Napoli degli anni ’80 rapinano una banca travestite da uomini: è questo Brave Ragazze. Ecco le location del film.

Napoli, anni ’80: quattro donne senza lavoro decidono di provare a dare una volta nella propria vita rapinando una banca travestite da uomini. E’ questa, in sintesi, la trama di Brave ragazze, divertente commedie del 2019 diretta da Michela Andreozzi. Anche se la pellicola è ambientata principalmente nel capoluogo di regione della Campania, le location dove è stata girata sono differenti: scopriamo insieme quali sono tutti i luoghi delle riprese del film di Michela Andreozzi.

Brave ragazze: le location del film

La città che più di tutte ha fatto da sfondo alle vicende del film è Gaeta. “A Gaeta ho passato i miei anni ’80. Ricordo determinati scorci, mia madre che teneva per mano mio fratello in quelle strade. Ho quindi innestato i miei ricordi di quegli anni nel film” aveva raccontato la regista Michela Andreozzi, parlando proprio dei luoghi scelti per la sua commedia.

Ambra Angiolini

E’ così che la spiaggia, il lungomare di Caboto, il mercato di via Indipendenza, ma anche il Tempio di San Francesco per diverse settimane hanno ospitato regista, attrici, attori e addetti ai lavori vari impegnati nelle riprese del film. Oltre che a Gaeta, altre scene di Brave ragazze sono state girate a Roma e a Fondi, in provincia di Latina.

Brave ragazze: il cast del film

Ma chi sono le quattro “brave ragazze” protagoniste del film di Michela Andreozzi? A interpretare le quattro protagoniste sono Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’amico, rispettivamente nei panni di Anna, Maria e le sorelle Chicca e Caterina. Nel cast del film è poi presenti anche Stefania Sandrelli.

Per quanto riguarda la parte maschile del cast, troviamo Luca Argentero, Max Tortora e anche Federico Ielapi, giovane star del cinema italiano diventato celebre grazie al Pinocchio di Matteo Garrone.

