Dopo il successo della prima stagione, su Sky arriva Christian 2: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Lo scorso 28 gennaio su Sky ha debuttato Christian, serie TV con protagonista Edoardo Pesce nei panni dello scagnozzo di un boss della malavita romana a cui, all’improvviso, compaiono delle stigmati alle mani. Ma non solo, riesce anche a compiere dei miracoli, come riportare in vita la giovane vicina di casa morta. Inevitabilmente il Vaticano inizia a interessarsi del caso del ragazzo. Dopo il successo della prima stagione, su Sky arriva Christian 2: dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Christian 2: uscita su Sky della serie TV

Ma quando esce Christian 2 su Sky? Nel mese di giugno del 2022 sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie TV, per vedere sul piccolo schermo i nuovi episodi bisognerà però aspettare l’inizio del 2023.

Edoardo Pesce

Christian 2: anticipazioni della trama e cast della serie TV

Che cosa vedremo in Christian 2? La Città Palazzo, dopo la morte del boss Lino, ha bisogno di un nuovo re: per Christian è la grande occasione per utilizzare il suo dono per riuscire a costruire quel regno che il Biondo gli ha predetto. Passare dall’essere un delinquente a santo non è però facile, così come non lo è compiere delle scelte per il bene di tutti.

Nel cast di Christian 2 ritroviamo ovviamente Edoardo Pesce ma anche Claudio Santamaria, Silva D’Amico, Antonio Bannò Colella, Gabriel Montesi, Giulio Beranek, Ivan Frank e Romana Maggiora Vergano. Ma ci sono anche due importanti new entry: parliamo di Laura Morente e di Camilla Filippi.

Ora non resta che aspettare l’uscita dei 6 episodi si Christian 2 su Sky ma anche in streaming su Now Tv.

