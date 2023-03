A VivaRai2! Fiorello ha commentato le indiscrezioni sui possibili conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

Fiorello nell’ultima punatat di VivaRai2! ha voluto commentare in diretta le indiscrezioni sui possibili conduttori del prossimo Festival di Sanremo e sui cambiamenti Rai legati al programma.

Fiorello stronca i possibili conduttori di Sanremo

Nei giorni scorsi sono emerse alcune indiscrezioni legate ai possibili cambiamenti Rai in vista del prossimo Festival di Sanremo. Secondo tali notizie, infatti, non ci sarà più Amadeus a condurre il programma e al suo posto potrebbe esserci la possibilità di vedere Pino Insegno. Fiorello a VivaRai2!, con la sua ironia, ha commentato così questa notizia: “Leggo che oltre all’addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno. Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia“.

Durante la puntata del 22 marzo, infatti, aveva infatti ironizzato sulla possibilità di creare un nuovo programma, Teleminkia, a cui aveva anche invitato Amadues visto che non sarebbe più stato impegnato con Sanremo: “Ama lascia stare il quinto Festival! Riposati! Lascialo fare ai ragazzi che noi abbiano Teleminkia! Stiamo già preparando il palinsesto che andrà in onda dopo Pasqua. Ci sarà il MeteoMinkia, ma anche il gioco La Ruota della Minkia e il programma a quiz il MinkiaTutto”.

Parlando di Pino Insegno, Fiorello ha ironizzato sulla sua grande carriera da doppiatore: “Lui grandissimo doppiatore: ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell’Ariston, conquisteremo l’Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l’orchestra.”

Leggo, invece, ha lanciato l’indiscrezione di Morgan come co-conduttore, accanto ad Amadues. Fiorello ha commentato così questa notizia: “Per Sanremo sembra esserci la schiarita: Amadeus, salvo ripensamenti, dovrebbe condurre anche il Festival 2024 rispettando il contratto già firmato. Con la più probabile presenza di Morgan, spinto da Vittorio Sgarbi e dal centrodestra“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG