Matteo Berrettini si trova a Miami per il torneo Masters 1000, ma le cose non vanno bene: il tennista è in crisi, il gesto di Melissa Satta.

Matteo Berrettini si trova a Miami per partecipare al torneo Masters 1000, ma per il tennista non è un periodo facile. Berrettini è più in crisi che mai, un vero e proprio periodo di down, e Melissa Satta è volata da lui per dargli supporto.

Crisi per Matteo Berrettini e Melissa Satta vola da lui

nelle scorse ore Matteo Berrettini ha parlato ai microfoni di Sky riguardo al periodo di crisi che ha vissuto e sta vivendo. Ora il tennista sta partecipando a Miami al secondo girone dei Masters 1000, e rivela: “Adesso sto bene, ho avuto dei momenti un po’ complicati in questa stagione che fanno parte della vita che ho scelto. Sono un momento di down, come capita. In ogni carriera ci sono alti e bassi”.

Il tennista sta affrontano un periodo un po’ difficile della sua carriera, ma almeno ha il supporto della sua compagna Melissa Satta. La showgirl, infatti, è subita volata a Miami per supportare il compagno. Nelle scorse ore, infatti, avevamo mostrato sui social una valigia con la scritta: “It’s time to go”. Destinazione USA, sia per partecipare al compleanno di un’amica sia stare accanto a Berrettini.

Tra i due sembra quindi andare tutto a gonfie vele. In una recente intervista, il tennista si era difeso dalle accuse di dare più attenzioni all’amore piuttosto che allo sport. Aveva infatti spiegato: “Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale. Non ho preso una strada diversa dal tennis. Molti sfogano le frustrazioni su di me, ma mi sveglio con le stesse paure di un qualsiasi giovane di 27 anni. Quindi dico: cerchiamo di giudicarci meno, io ci provo in primis”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG