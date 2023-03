Maria De Filippi ha compiuto un bellissimo gesto che ha commosso tutti poche ore prima della morte di Maurizio Costanzo.

Si sa che Maria De Filippi è sempre stata stacanovista e dedita al lavoro. In questi anni di televisione, ha creato un legame con lo staff che lavora ai suoi programmi molto profondo. Il gesto per un suo collega poche ore prima della morte di Maurizio Costanzo ha fatto commuovere tutti.

Maria De Filippi, il gesto per il collega

Una fonte anonima ha svelato nelle scorse ore a Davide Maggio un aneddoto molto speciale su Maria De Filippi. Sembra infatti che la conduttrice abbia aiutato il suo collega Federico Ruffo con la proposta di matrimonio per la sua fidanzata, una ragazza che lavora nella redazioni di C’è Posta Per Te. Maria avrebbe reso disponibile lo studio del programma per la sorpresa alla futura sposa.

Questa la lettera ricevuta da Davide Maggio: “In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perchè lascia capire che tipo di donna sia. Una delle sue storiche componenti della redazione di C’è Posta per Te, Veronica, è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato una gigantesca sorpresa con un video da mostrarle mentre era al lavoro”.

La lettera continua così: “Proprio nelle ore in cui Costanzo veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio. Ha autorizzato la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è Posta per Te. Mettendo a disposizione sia gli operatori che la regia, con l’aiuto della redazione ha convinto la futura sposa di dover partecipare alle prove della puntata per le prove luci, l’hanno fatta sedere in studio per poi mandare in onda il video con la proposta di matrimonio, con tanto di uscita a sorpresa dello sposo“.

Un bellissimo gesto che fa capire quanto Maria sia una persona speciale. Anche nei momenti più difficili, presta sempre più attenzione agli altri che a sè stessa.

