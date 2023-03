Ripensamenti per Francesco Totti e Noemi Bocchi: la coppia ha deciso di traslocare, aria di crisi? Ecco cosa c’è dietro.

Nei mesi scorsi Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi si erano trasferiti in un lussuosissimo appartamento a Roma Nord. Ora, però, secondo alcune indiscrezioni, l’ex calciatore è pronto a traslocare. C’entra una crisi con Noemi?

Francesco Totti trasloca, cosa succede

Alex Nuccetelli, grande amico di Totti e della ex moglie, ha rivelato a Novella 2000 i nuovi progetti della coppia. I due si sono trasferiti da pochi mesi in un attico a Vigna Stelluti. Nuccetelli, però, rivela le nuove decisioni della coppia: “La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”.

Nessuna crisi quindi in casa Totti. La coppia starebbe solo cercando una nuova casa più spaziosa con tutti i confort necessari. L’amico ha rivelato anche qualche retroscena sul loro rapporto: “Si trovano bene. E poi stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque. Qualche sera fa sono andato a cena a casa loro. Sono arrivato che era già tutto pronto, ma credo che Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta ma non credo dorma lì”.

E parlando di matrimonio? Nuccetelli confessa: “Non credo che Francesco ne vorrebbe un altro, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri. D’altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare”. Forse proprio Noemi Bocchi darà al calciatore il quarto figlio che ha sempre desiderato.

