L’ex vippona ha lanciato un appello a Maria De Filippi, chiedendole di porter partecipare al Trono Over di Uomini e Donne.

Sarah Altobello, ex concorrente del GF Vip, ha lanciato un appello a Maria De Filippi ai microfoni di Casa Chi. L’ex vippona, infatti, vorrebbe partecipare al Trono Over di Uomini e Donne, vista la sua preferenza per gli uomini più maturi.

Sarah Altobello, l’appello a Maria De Filippi

Il giornalista Valerio Palmieri, durante l’intervista a Sarah Altbello, ha chiesto all’ex vippona se sarebbe disposta a partecipare al Trono Over di Uomini e Donne. All’interno della casa del Gf Vip, infatti, ha donna ha più volte confermato la sua preferenza verso gli uomini più maturi. L’ex vippona ha subito commentato entusiasta: “Magari potessi andare al Trono Over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai non mi dispiacerebbe la cosa”.

Sarah ha poi parlato delle sue inclinazioni, spiegando: “L’agé ha un modus operandi, dico sempre, sgargiante, diverso, questo modo di fare che non è comune, ormai lo devo ai giovani. Lo abbiamo appurato, l’ho visto, nella Casa. Dove veramente ho visto delle cose“.

Sulla sua grande intesa con Tony Toscano, ha fornito chiarimenti riguardo alla proposta di matrimonio avvenuta dopo la sua eliminazione dal reality: l’anello era finto, come sospettava Sonia Bruganelli. Al momento la donna si definisce single e ai commenti chi pensa che la sua inclinazione verso gli uomini più vecchi sia solo per puntare all’eredità, risponde: “No, altrimenti avrei già sposato Toscano, sta messo bene.”

