Uniche e speciali Jane Fonda e Drew Barrymore sono state protagoniste di un divertente siparietto in diretta tv. Tema caldo? L’intimità…

Ospite del ‘The Drew Barrymore Show’, il talk show condotto da Drew Barrymore, Jane Fonda ha dato vita ad un fantastico siparietto con la conduttrice e collega in diretta tv. Tema scottante? Cosa fa la Fonda per rilassarsi a casa. La risposta ha fatto riferimento ad un “oggetto per adulti“…

Jane Fonda le rivelazioni piccanti a Drew Barrymore

Jane Fonda

Nel corso dello show le due simpatiche attrici si sono divertite e hanno fatto divertire fino a quando non si è arrivati a parlare di questioni piuttosto intime. Il senso del programma della Barrymore, infatti, è quello di far raccontare ai suoi ospiti dettagli inediti della loro vita, privata e professionale.

Nel caso di Jane Fonda si è parlato di quelle voci che vorrebbero la donna rilassarsi e distendere i nervi anche facendo uso di un oggetto per adulti: un vibratore.

La conferma è arrivata dalla diretta interessata che ha risposto alle domande della più giovane collega: “Jane, ho sentito che ti rilassi con bagni e meditazioni. Ma è vero che in questo potrebbe essere coinvolto anche un giocattolo per adulti?!, le ha chiesto la Barrymore.

La risposta non si è fatta attendere: “Oh, certo che sì e che c’è”. Ma non solo. La donna ha anche aggiunto: “C’è il mio letto, c’è il mio comò. E nel primo cassetto del comò… vedessi cosa c’è dentro. Impazziresti”.

La risposta della Fonda ha suscitato grosse risate che sono aumentate quando all’improvviso la donna ha mostrato un regalino per la conduttrice. All’interno del pacchetto c’era, appunto, un vibratore che tra un pizzico di imbarazzo e grande ironia è stato “usato” come telefono dando vita ad una simpatica gag.

Di seguito anche un post Instagram delle attrici con parte dell’intervista allo show:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG