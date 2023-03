Un post social apparentemente romantico ma che nasconde un messaggio chiaro sull’amore. Heather Parisi torna a far parlare.

Nelle scorse giornate era tornata alle cronache per questioni legate al passato con Lucio Presta ma anche per un duro botta e risposta con sua figlia Jacqueline. Adesso Heather Parisi torna a dire la sua con una foto social col marito e una lunga didascalia sull’amore che pare essere una risposta agli haters e chissà a chi altro.

Heather Parisi, la foto e le parole sull’amore

Heather Parisi

Come detto, Heather Parisi ha condiviso su Instagram una foto abbracciata al marito Umberto Maria Anzolin con tanto di didascalia che parla d’amore ma che sa tanto di replica a qualcuno, forse qualche haters.

“Sapete qual è il tipo di commento che mi sorprende di più? Quello che dubita e sbeffeggia l’amore di coppia. È così difficile accettare che un uomo e una donna si amino senza secondi fini. Oppure disturba perché la società in cui viviamo ci insegna altro? Amare, non è prendere un altro per completarsi, ma offrirsi a un altro per completarlo. E se si ha la fortuna di farlo reciprocamente, nulla più diventa impossibile”.

Le parole della donna proseguono ancora: “Io sono la prova vivente che l’Amore può capitare quando meno te lo aspetti, quando hai rinunciato a credere che esista davvero, quando tutti intorno ti dicono di accontentarti di relazioni di convenienza perché così fan tutti. E se ami e sei amata perché non lo devi poter gridare? L’Amore non si prova soltanto per sé, ma lo si mostra, lo si dichiara perché, l’Amore è contagioso e questo nostro mondo ha un bisogno fottuto di Amore”.

Di seguito il post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG