Nonostante siano usciti dal GF Vip, ancora fanno parlare di sé. Ci stiamo riferendo a Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, a quanto pare, stanno vivendo la loro storia d’amore anche fuori dalle mura del reality. In queste ore, però, un pensiero del volto di Forum ha destato molta curiosità.

Attraverso una serie di stories su Instagram, Edoardo Donnamaria ha fatto vedere che la sua relazione con Antonella Fiordelisi sta andando alla grande. Giocando con i fan proprio a proposito della relazione, però, il ragazzo ha pubblicato anche uno scatto con una scritta che ha leggermente spaventato i seguaci dei Donnalisi.

Mostrando Antonella mentre dormiva, il ragazzo ha scritto: “Rega seri, mi sa che la devo lasciare… troppo bella per me”.

Una frase che, in realtà, vuole significare l’esatto opposto di una rottura. Edoardo pare tanto innamorato e attratto dalla giovane ex gieffina e lo conferma facendole questo complimento anche mentre lei è addormentata.

Dello stesso avviso sembra essere anche la ragazza che, esattamente come il giovane, sul suo profilo ha condiviso una gallery degli ultimi giorni e dei momenti vissuti al GF proprio con Edo con tanto di dedica: “Grazie a te so cosa è l’amore”.

Insomma, le cose procedono a gonfie vele. La storia nata tra le mura del reality condotto da Alfonso Signorini pare continuare senza intoppi. Forse, senza le interferenze degli altri concorrenti i due si possono confrontare meglio e senza discussioni.

Di seguito anche il recente post Instagram del volto di Forum in compagnia della Fiordelisi con tante foto romantiche di coppia che vedono diversi commenti d’affetto da parte dei loro fan e sostenitori che li seguono dall’inizio dell’esperienza al GF:

