La verità sulla presunta nuova gravidanza per Belen Rodriguez sembra essere arrivata da alcune foto pubblicata dall’argentina su Instagram.

Belen Rodriguez incinta? Forse ora è arrivata la risposta “definitiva” ai rumors di questi ultimi giorni. A darla è stata la diretta interessata con una serie di stories su Instagram che, dopo averle interpretate, danno un segnale piuttosto chiaro.

Belen Rodriguez, la verità sui rumors sulla gravidanza

Belen Rodriguez

Nelle scorse ore, come detto, qualche utente social fan dell’argentina aveva ipotizzato che Belen fosse in dolce attesa, glielo aveva chiesto e alla donna era sfuggito un “mi piace” galeotto che aveva dato il là a svariate indiscrezioni e notizie.

Peccato che, adesso, la verità pare siua venuta a galla. Almeno interpretando alcune recenti foto sempre su Instagram della modella e showgirl.

L’argentina, infatti, si è mostrata in compagnia di Stefano De Martino a pranzo e ha pubblicato due foto emblematiche: una con un bicchiere che sembra essere di vino e un’altra dove ha immortalato in primo piano un piatto di sushi, a base di pesce crudo quindi. Come è noto, in gravidanza non è certo consigliato mangiare simili pietanze. Ecco perché lo scatto della Rodriguez è con ogni probabilità una replica alle indiscrezioni che la vogliono mamma per la terza volta.

Insomma, sebbene una risposta chiara e precisa a questa situazione non sia arrivata, i segnali di quella che sarebbe la verità, ora, ci sono tutti. Aspettiamo ora nuovi aggiornamenti e, magari, altri ribaltoni e colpi di scena…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina:

