Dopo aver raccontato i loro problemi ad avere un figlio, Alex Belli e Delia Duran hanno iniziato il percorso per la fecondazione assistita.

Alex Belli e Delia Duran ricorreranno alla fecondazione assistita per diventare genitori. Già in passato la coppia aveva parlato di alcuni problemi di “incompatibilità” che impedivano loro di avere un bimbo. Adesso, i due hanno reso noto di aver intrapreso il percorso per diventare madre e padre grazie all’aiuto della scienza.

Alex Belli e Delia Duran iniziano percorso per la fecondazione assistita

Alex Belli

“Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità”, ha spiegato Alex Belli a Nuovo come riportato da diversi media. “Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”.

Il noto modello e famoso ex volto di Centrovetrine ha anche aggiunto: “Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”.

In passato, sempre a Nuovo, Delia Duran aveva detto: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

A questo punto la coppia dovrà seguire questa fase di purificazione e poi passare allo step decisivo. Staremo a vedere se ci saranno novità. I due non mancheranno di aggiornarci.

Di seguito anche un post Instagram della coppia che è sempre molto attiva sui social e pubblica diversi contenuti ricchi di passione e sensualità:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG