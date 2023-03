Dopo la separazione, Piqué torna a parlare del tradimento a Shakira. L’ex calciatore non fa giri di parole per spiegare quanto accaduto.

Fedele solo a se stesso. Così si potrebbe riassumere il comportamento dell’ultimo periodo di Gerard Piqué, storico ex calciatore di Spagna e Barcellona, a proposito della fine del suo matrimonio con la nota cantante Shakira. Intervistato da El Pais, lo spagnolo ha spiegato cosa sia accaduto nella sua vita facendo riferimento appunto alla separazione e l’inizio della nuova storia d’amore con Clara Chia Marti.

Piqué e il tradimento a Shakira

Shakira e Gerard Piqué

La fine della relazione tra Gerard Piqué e Shakira è stata su tutti i giornali ma anche, tantissimo, sui social network dove la cantante è stata protagonista, in modo diretto e tramite i suoi fan, di diversi contenuti virali, tra gag e balletti.

Tutto questo, comunque, non ha condizionato l’ex calciatore che nella sua prima intervista sull’argomento, ha detto: “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”.

E a chi gli chiede se ora ha bisogno di “ripulirsi l’immagine”, lo spagnolo spiega: “Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo quello mi interessa. Ci sono stati cambiamenti nella mia vita negli ultimi anni e lo sapete tutti, ma ho saputo cercare la felicità. Questo credo che sia la cosa più importante”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram degli ormai ex marito e moglie:

Riproduzione riservata © 2023 - DG