Jerry Calà, colpito da un infarto lo scorso venerdì, ha risposto ai commenti di alcuni no-vax sui social.

Durante la notte tra venerdì e sabato, Jerry Calà è stato colto da un infarto mentre si trovava a Napoli. Dopo un delicato intervento, il suo manager ha aggiornato i fan sulle condizioni del cantante. Nelle scorse ore, dopo alcuni commenti sul web che davano la colpa del malessere ai vaccini, l’attore ha voluto mettere in chiaro le cose.

Jerry Calà, i commenti ai no-vax

Jerry Calà, 71 anni, è stato trasportato in condizioni di emergenza alla Clinica Mediterranea nella notte tra venerdì e sabato, dove ha subito un’operazione delicata per un’impianto di uno stent coronarico. La notizia dell’attacco di cuore di Jerry Calà ha fatto il giro del web e ha suscitato reazioni da parte dei no-vax, che hanno incolpato il vaccino per il Covid-19. In passato, lo stesso Calà si è esposto personalmente a favore della campagna di vaccinazione, anche apparendo in pubblico con il virologo Fabrizio Pregliasco.

Questi commenti assurdi e le critiche hanno spinto l’attore a chiarire le cose con un messaggio su Twitter: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio“.

Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. — Jerry Cala' Official (@JerryCala) March 19, 2023

Nelle scorse il manager dell’attore aveva aggiornato sulle condizioni di salute dell’attore: “È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse. Per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG