Suor Cristina è stata ospite a Verissimo, ha parlato della sua scelta di togliere il velo e del rapporto con la sua famiglia.

Cristina Scuccia, che tutti forse conoscono come Suor Cristina, è stata ospite a Verissimo dove ha parlato della sua scelta di togliere il velo, della sua famiglia e della sua nuova canzone. Tra le tante cose, ha confessato le paure legate al periodo successivo all’abbandono della comunità religiosa.

Suo Cristina, intervista a Verissimo

Intervistata da Silvia Toffanin, Cristina Scuccia ha parlato dei momenti di paura dopo aver abbandonato il velo: “Io cerco continuamente la felicità. La cercherò fino all’aldilà. Io ho sempre la fissazione della felicità, ho bisogno di fare qualcosa per gli altri, per renderli felici. Fare qualcosa attraverso me per gli altri. Io ho deciso di entrare in comunità e per tanti anni quella era la mia vita. Quando sono uscita mi sono scontrata con la realtà e ho avuto tanta paura. Ce la farò? Conta che pensavo di finire sotto i ponti. Non avevo autostima, non credevo in me stessa”.

Parlando della mamma, molto religiosa, spiega: “La mamma sta bene, dopo tutto quello che è successo. È una donna di fede, le ho dato questa batosta, poi abbiamo avuto un lutto in famiglia. Per un Cristiano fa male, ma i miei genitori mi hanno insegnato sempre a leggere un segno divino in tutto ciò che succede”.

Parlando del ritorno alla musica, la cantante spiega: “Io vivo a Madrid ma non lavoro più lì. Non ho mai smesso di lavorare con la musica, ma mi sono allenata tanto per ritornare in questo mondo. E sono felice”.

Per quanto riguarda pretendi o corteggiatori? Cristina risponde così: “Sono io che non do la possibilità. Ci sono tante persone che si avvicinano per farmi i complimenti e che magari mi vogliono conoscere, ma questo è il mio tempo. Arriverà, se è quello giusto arriverà, ma per ora questo è la mia vita e il mio momento”.

