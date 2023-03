Daniele Dal Moro è stato squalificato venerdì dal Grande Fratello Vip: sui social si è sfogato pesantemente contro il programma.

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip venerdì e da allora ha utilizzato più volte Instagram per esprimere la sua frustrazione. Nelle stories, ha annunciato di voler rivelare la verità sul programma, che a suo parere è composto da “figli e figliastri”.

GF Vip, lo sfogo di Daniele Dal Moro

Nelle sue stories Instagram, Daniele Dal Moro si è sfogato pesantemente sui social contro il Grande Fratello Vip e la decisione della produzione riguardo alla sua squalifica: “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso cariño“

Anche due giorni da l’ex vippone si era scagliato contro il reality, spiegando: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”

