Provvedimento nella Casa del GF Vip: Daniele Dal Moro è stato squalificato. L’annuncio è arrivato in questi minuti in modo ufficiale.

Altro colpo di scena al GF Vip. Daniele Dal Moro è stato squalificato dal noto reality di Canale 5. L’annuncio è arrivato in questi minuti con un comunicato ufficiale del programma. Le motivazioni fanno riferimento ad un comportamento non adeguato. Vediamo tutto nel dettaglio.

Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip: il motivo

“Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. Sono queste le parole usate dal GF Vip per annunciare la squalifica del concorrente.

Si tratta della seconda decisione drastica nel giro di pochi giorni al reality dopo i provvedimenti presi nei confronti di Edoardo Donnamaria.

In vista della finale, quindi, il ragazzo non sarà tra i protagonista. Da capire, adesso, quali saranno le reazioni all’interno della Casa. Specie di Oriana Marzoli con la quale, nell’ultimo periodo, Daniele aveva particolarmente legato.

I comportamenti che la produzione avrebbe considerato sarebbero, secondo molti utenti, quelli relativi alla scorsa notte quando, nonostante i numerosi richiami e avvertimenti il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento proprio nei confronti della Marzoli. Più o meno quanto accaduto, come detto, per Donnamaria in precedenza con Antonella.

Madonna mia speriamo che non squalifichino il Veneto per sta cosa 🙏🙏🙏 #oriele #gfvip pic.twitter.com/NIUJSvLdQx — _DEMENTORES✨🐍 (@loscolapasta) March 17, 2023

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio:

