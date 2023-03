Fiordaliso è stata intervistata a Verissimo e ha parlato della madre, scomparsa tre anni fa per colpa del Covid.

La cantante Fiordaliso è stata ospite oggi domenica 19 marzo nel salotto di Verissimo. Nonostante sia la festa del papà, oggi la cantante ricorda la mamma, scomparsa tragicamente 3 anni fa proprio il 19 marzo. La donna è stata una delle prima vittime di Covid, e la cantante si è sfogata sul primo periodo di pandemia.

Fiordaliso a Verissimo, la scomparsa della madre

Ospite a Verissimo, Fiordaliso ha parlato a Silvia Toffanin della madre: “Oggi è la festa del papà ma io penso alla mamma ovviamente. È morta 3 anni fa”. La conduttrice ha spiegato: “È scomparsa in una maniera tragica giusto? L’hanno portata via e non l’hai più sentita.

La cantante ha spiegato: “Mia mamma è stata una delle prime vittime di Covid. Per 15 giorni è rimasta da sola. Io capisco quelli che sono arrabbiati, io sono arrabbiata. Io non do la colpa a nessuno ma a me è stata fatta una grande crudeltà. Ho dovuto subire la scomparsa di mia madre senza vederla più. È una cosa crudele, brutta, più vado avanti più ho una rabbia dentro che cresce. Ma non posso prendermela con nessuno.

Ha poi continuato: “Noi viviamo a Piacenza. I primi di marzo hanno chiuso l’Italia e mia madre è stata portata via in ambulanza. Mi ha solo detto ‘vado a morire’. Poi non l’ho più sentita per 15 giorni ed è morta. I medici non sapevano cosa fare. Il telefono è suonato alle 3 di notte e sento la voce di mia madre che mi ha detto ‘sto morendo’. È una cosa che non deve più succedere, se dovesse risuccedere nessuno mi allontanerà più dai miei parenti. A costo di andare in galera.” La cantante ha parlato della tragedia subita da lei e milioni di italiani nei primi mesi di Covid, quando le famiglie non potevano in nessun modo vedere o sentire i parenti malati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG