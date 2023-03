Manila Nazzaro si è aperta con Silvia Toffanin e ha raccontato a cuore aperto la fine delle sua storia con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro, intervistata a Verissimo, ha voluto parlare a cuore aperto della fine della sua relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La coppia nel 2020 aveva partecipato a Temptation Island, e da tempo la donna sognava il matrimonio.

Manila Nazzaro, le ragioni dietro alla rottura con Amoruso

Manila Nazzaro si è aperta con Silvia Toffanin riguardo alla fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso: “Ci si guarda accanto e non si trova più nessuno. Io non ho più trovato Lorenzo, non c’era più una progettualità in comune. Niente, da una passeggiata fino al mio grande desiderio del matrimonio. Ho capito che da parte sua non c’era la voglia di continuare insieme. Io non so se lui avrebbe voluto sposarsi ma ad un certo punto ho smesso anche di chiedermelo”.

La conduttrice ha poi continuato: “Se non c’è stima, se non c’è orgoglio cosa rimane? Io ho affrontato la situazione e ho parlato in maniera chiara. Ho capito che stavo combattendo da sola, se devo chiedere l’aiuto di cui ho bisogno non lo voglio più. Non mi ha mancato di rispetto, ma ho capito dai suoi gesti e dalle sue parole che non c’era più la voglia di continuare. La crisi andava avanti già da qualche mese, eravamo diventati due estranei in casa”.

Silvia Toffanin ha chiesto a Manila la reazione dei suoi due figli, Nicolas e Francesco Pio: “I miei figli hanno percepito la tensione anche se io ho sempre cercato di proteggerli dalle nostre dinamiche di coppia”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG