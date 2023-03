In occasione del quinto compleanno del piccolo Leone, Fedez ha pubblicato un commovente video su Instagram.

Buon compleanno Leone! Oggi il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni compie 5 anni. La coppia, per l’occasione, ha pubblicato un dolcissimo video su Instagram che riassume i cinque anni trascorsi insieme tra compleanni, feste e momenti teneri con la loro figlia Vittoria.

Leone compie 5 anni, il video commovente

Nel corso degli anni, i Ferragnez hanno mostrato il loro primogenito Leone in tutte le sue sfaccettature sui social, condividendo tutti i momenti, prima da solo e poi insieme alla sorellina Vittoria. Oggi Leone compie 5 anni, e Fedez ha condiviso un dolcissimo video su Instagram. Nonostante i momenti difficili che hanno affrontato Fedez e Chiara in quest’ultimo periodo, sembra proprio che la loro complicità sia tornata come prima e che abbiano ripreso a condividere sui social la loro vita quotidiana.

Come didascalia al video, Fedez scrive: “Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leo”. Ieri sera, poco dopo aver condiviso il video, il rapper ha pubblicato delle storie in cui parla con Chiara della decisione di creare il filmato per il figlio. Fedez spiega che ha deciso di realizzarlo per il bambino, ma Chiara interviene dicendo che hanno deciso insieme di farlo. A questo punto in modo scherzoso, chiede a Chiara come avrebbe partecipato alla creazione del video e l’influencer replica prontamente dicendo che gli ha mandato dei video.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG