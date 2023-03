Vittorio Sgarbi, ospite a Domenica In insieme alle due figlie, ha voluto fare una “battuta” parecchio infelice e volgare.

Nel pomeriggio di domenica 19 marzo, in occasione della festa del papà, Vittorio Sgarbi è stato ospite a Domenica In insieme alle sue due figlie, Alba e Evelina. Durante l’intervista, il sottosegretario alla cultura si è lasciato andare ad una “battuta” particolarmente volgare.

Vittorio Sgarbi, la battuta a Domenica In

Vittorio Sgarbi è stato intervistato nel salotto di Domenica In da Mara Venier insieme alla sue due figlie, Alba e Evelina. Durante un quiz sulla vita delle due ragazze, l’uomo appare subito in difficoltà, non ricordandosi neanche la loro data di nascita. Evelenina (la più giovane) più volte ripete al padre di essere nata nel 2000. Nonostante questo, ad un certo punto, il critico d’arte fa una “battuta” alquanto spiacevole.

“C’era una mia assistente del ’96, una bella ragazza di nome Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi diceva ‘quelle del 2000, tutte tr**e’. Tu Evelina sarai del 1999 credo” dice, spiazzando sia le figlie, sia il pubblico, sia la stessa Mara Venier, che cerca subito di sviare argomento. La figlia risponde subito: “No, sono del 2000“, e Sgarbi risponde stupito: “Ah sei del 2000? Stai attenta allora“.

Sgarbi: "Quelle del 2000 tutte troie. Mia figlia sarà del 99"

La figlia: "Sono del 2000"

SIPARIO#domenicain



pic.twitter.com/Uijap7PqNq — Marco Marfella (ilMenestrelloh) (@ilMenestrelloh) March 19, 2023

Una battuta molto volgare per la quale poco dopo Sgarbi si scusa, rientrando in studio mentre viene intervistato Al Bano: “Non è una mia battuta, è della mia assistente. Chiedo scusa a tutti”. Ma Mara Venier replica: “Mi scuso di nuovo e mi dissocio da quanto detto da Sgarbi, lui si è scusato, ma io lo voglio sottolineare”. Sui social è subito scoppiata una bufera di commenti indignati.

