Dallo sfogo di Daniele Dal Moro contro la decisione del GF Vip di squalificarlo, passando per la notizia dell’infarto di Jerry Calà e dell’intervento di Luca Salatino. Su Amici, invece, impazzano i social per dei rumors su una possibile gravidanza di una ballerina. Ecco cos’è successo questo weekend nel mondo del gossip.

Gossip del weekend, cosa è successo

Nella notte tra venerdì e sabato Jerry Calà è stato colpito da un infarto. Portato subito in codice rosso in ospedale, ha dovuto subire un delicato intervento. Ora, come riferisce il suo manager, il pericolo è passato e l’attore è stato spostato in terapia intensiva. Da qui, ha anche risposto ad alcuni commenti ignobili sulla sua salute.

Spostiamoci al GF Vip: Daniele Dal Moro, squalificato lo scorso venerdì dal programma per i suoi continui comportamenti scorretti, si è lanciato ad uno sfogo sui social contro il reality, minacciando di svelarne tutti i segreti.

Luca Salatino, ex vippone, ha subìto un intervento alla schiena che da tempo era tornata a dargli problemi. Sui social ha aggiornato i suoi fan sull’esito dell’intervento e sulla sua salute, spiegando che un nervo della schiena è stato, purtroppo, danneggiato.

Sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 22. Oltre alle esibizioni e alle eliminazioni, ha fatto chiacchierare sul web un rumors riguardo alla possibile gravidanza della ballerina Francesca Tocca, sia per la scelta dell’abito sia per la sua assenza negli scorsi giorni dal programma.

Domenica 19 marzo, oltre alla festa del papà, è stato anche il compleanno di Leone, primogenito Ferragenz. Il rapper ha condiviso un video sui social dei più bei momenti passati insieme al figlio in questi anni, facendo commuovere tutto il web.

In ultimo, ospite a Verissimo, Manila Nazzaro ha parlato a fondo della fine della sua relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. La decisione di separarsi è stata presa dalla donna, che ha spiegato: “Eravamo due estranei in casa”.

