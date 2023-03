Elena Morali ha postato una foto facendo credere di essere incinta: la realtà, però, è ben diversa e non mancano le critiche.

Elena Morali ha fatto credere i suoi fan di essere in dolce attesa del suo primo figlio insieme al compagno Luigi Mario Favoloso. Dopo circa un’ora, però, ha smentito tutto, rivelando la verità. Un gesto che non è stato apprezzato dai suoi fan.

Elena Morali, la finta gravidanza

L’ex volto de “La Pupa e il Secchione” ha postato nelle scorse ore una foto che lasciava pochi dubbi. Insieme al compagno Luigi Mario Favoloso, la coppia annunciava di essere in dolce attesa. Nella foto, infatti, si vede il compagno accarezzare la pancia della donna, il tutto condito dalla frase: “Un uno che diventa un due, che diventano tre“.

Insomma, congratulazioni alla coppia! Mmm, non così in fretta… dopo circa un’ora, infatti, Elena Morali ha pubblicato un’altra foto in cui ha rivelato che il terzo arrivato in famiglia non è un bebè, ma solamente un cagnolino: “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi“.

Ovviamente la donna pensava di fare uno scherzo simpatico ai suoi followers, che però non l’hanno presa bene. Fingere una gravidanza per più di un’ora di tempo, è un po’ troppo, a detta di molti. Inoltre sul suo profilo si sono riversati centinaia di commenti di congratulazioni, supporto e felicità da parte dei fan che ora si sentiranno, non solo un po’ stupidi, ma anche disillusi. È probabile che con questo scherzo per attirare un po’ l’attenzione abbia perso la fiducia di molti.

