Simona Ventura, ospite a Citofonare Rai 2, si è rifiutata di salutare Heather Parisi: ecco il motivo del contrasto tra le due.

Ieri, domenica 19 marzo, è andato in onda il programma Citofonare Rai 2. Ad un certo punto, Valeria Graci, durante la sua rubrica, ha voluto mandare un saluto a Heather Parisi, che la scorsa settimana ha fatto parecchio chiacchierare di sè. Simona Ventura, però, si è subito rifiutata di salutarla. Cosa c’è dietro?

Simona Ventura si rifiuta di salutare Heather Parisi

Durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2, Valeria Graci ha voluto commentare i fatti più rivelanti della settimana, e non ha potuto non citare l’intervista di Heather Parisi a Belve. L’ex ballerina, infatti, è stata al centro dell’attenzione per diversi motivi: sia le sue uscite spiacevoli nei confronti della figlia e del suo fidanzato Ultimo, ma soprattutto l’intervento dell’ufficiale giudiziario nel backstage del programma.

La Graci ha voluto mandare un saluto a Heather Parisi, ma Simona Ventura si è rifiutata: “No io non la saluto. Perché? Perché no!“. È molto probabile che i dissapori tra le due siano dovuti agli screzi dovuti ad una vecchia edizione di Amici, dove erano entrambe giudici. Le due donne, infatti, avevano pareri contrastanti su diversi concorrenti, ma in particolare su Biondo e si erano pesantemente scontrate sia durante le puntate sia sui social.

Simona non manda i saluti a Heather Parisi #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/dpkO24HD7U — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 19, 2023

Heather Parisi aveva accusato Simona Ventura di parac*lismo, scrivendo: “Io non posso credere che Simona Ventura dica ‘quanto è carismatico Biondo’. Quando è tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure sta mentendo. Non può dire che Biondo è carismatico“.

A questo attaccato, la Ventura aveva risposto: “Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh“. Insomma, non si può dire che le due donne non siano rancorose, contando che l’edizione di cui si sta parlando è andata in onda nel 2018!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG