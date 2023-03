Bruce Willis ha compiuto 68 anni ed è apparso in un breve video pubblicato da Demi Moore: i fan sono molto preoccupati.

Il 19 marzo Bruce Willis ha compiuto 68 anni e ha festeggiato insieme alla famiglia e all’amica Demi Moore. Proprio l’attrice ha pubblicato un breve video mentre l’attore spegne le candeline sulla sua torta di compleanno. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi a causa di alcuni dettagli che si notano nel video.

Bruce Willis, il video del compleanno

Bruce Willis sta al momento combattendo contro una forma di demenza frontotemporale. Questa malattia non può essere curata, e sembra che le sue condizioni stiano peggiorando sempre di più. Nei giorni l’attore era stato paparazzato a Los Angeles per la prima volta dopo essersi ritirato dalle scene e ora si è mostrato nuovamente, questa volta sui social.

Domenica 19 marzo, infatti, ha compiuto 68 anni, ha festeggiato insieme a tutta la sua famiglia e all’amica Demi Moore. L’attrice si è trasferita a casa sua per stare vicino all’amico, e ha pubblicato sui social un video mentre gli viene cantata “Happy Birthday” prima di spegnere le candeline.

Alcuni fan, però, non hanno potuto non notare alcuni dettagli che destano preoccupazione. Nonostante il video sia gioioso, infatti, si nota come l’attore perde l’equilibrio diverse volte, inciampando su sè stesso. Inoltre, quando sorride alla telecamera, si nota uno spazio vuoto tra i denti. Sui social comunque si sono riversati migliaia di commenti di auguri nei confronti dell’attore.

Demi Moore ha pubblicato il video scrivendo: “Buon compleanno Bruce! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore ei calorosi auguri, li sentiamo tutti, con il cuore”. Anche la moglie dell’attore, Emma, che aveva recentemente fatto un appello ai paparazzi, ha condiviso un dolcissimo video, scrivendo: “Lui è puro amore. È così amato e lo amerò sempre. Buon compleanno dolcezza”, ha scritto su Instagram. “Il mio augurio di compleanno per Bruce è che continuiate a tenerlo nelle vostre preghiere e nelle vibrazioni più alte perché la sua anima sensibile dei Pesci lo sentirà. Grazie mille per amarlo e prendervi cura anche di lui”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG