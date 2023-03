Rischio squalifica per Edoardo Tavassi? Dopo la squalifica avvenuta lo scorso venerdì di Daniele Dal Moro, ora alcuni fan del programma chiedono che venga espulso anche Tavassi, in seguito a delle frasi dette nei confronti di Antonella Fiordelisi. Ecco cos’ha detto.

Nel pomeriggio di ieri 19 marzo, alcune fan di Oriana Marzoli si sono presentate fuori dalla casa del GF Vip e avrebbero iniziato ad urlare una serie di insulti nei confronti di Antonella. Quest’ultima, però, sentendo urlare il suo nome, ha pensato che i fan fossero lì per lei, e che urlassero frasi di incoraggiamento. Per questo li ha subito ringraziati, dicendo: “Grazie cucciole”.

Ovviamente, il commento da parte degli altri vipponi non è tardato ad arrivare. Nello specifico, Edoardo Tavassi ha raccontato l’aneddoto dicendo: “Hanno urlato ‘Antonella vaffanc**o‘”. Subito interviene Oriana: “Hanno detto una serie di insulti, lei ha solo sentito il suo nome e ha urlato grazie”. A questo punto, Tavassi dice: “La parte divertente non è quella, ma che c’è stata una carriola di insulti e lei ringrazia”.

Subito i fan della ragazza si sono riversati sui social e hanno chiesto la squalifica del vippone. Le frasi, infatti, secondo alcuni, sarebbero molto gravi e paragonabili a quando Ginevra Lamborghini disse a Marco Bellavia di meritare il bullismo. Su Twitter, è diventato virale l’hashtag “#fuoritavassi” e visto che il concorrente era già stato ammonito da Alfonso Signorini, questo potrebbe essere una seconda ammonizione che porterebbe alla squalifica.

